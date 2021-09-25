Стукалов: забей «Уфа» один мяч в матче со «Спартаком», всё могло быть по-другому

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком». Москвичи одержали победу со счётом 2:0. Оба мяча хозяева забили уже в первом тайме.
«Допустили ошибки в начале матча. Первый гол — полностью заслуга «Спартака»: хорошие две вертикальные передачи, дальше — индивидуальные действия Понсе, он хорошо разобрался. Второй гол — наша ошибка. Мы старались играть в футбол, но допускали ошибки. У «Спартака» были хорошие выходы из обороны в атаку, но мы имели подходы. Забей «Уфа» один мяч, всё могло быть по-другому», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Спаратк» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Уфа», набрав восемь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», а «Уфа» будет принимать «Урал».
- 25 сентября 2021
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