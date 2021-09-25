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«Севилья» обыграла «Эспаньол»

«Севилья» обыграла «Эспаньол»
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Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 7-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Эспаньол». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири с передачи Хесуса Наваса вывел свою команду вперёд.

С 65-й минуты «Севилья» играла в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Томас Дилейни. На 87-й минуте матча нападающий Рафаэль Мир удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировал Карим Рекик.

После шести сыгранных туров в испанской Примере «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Эспаньол» после семи туров имеет 6 очков и находится на 15-м месте в таблице.

В восьмом туре чемпионата Испании «Севилья» сыграет на выезде с «Гранадой», а «Эспаньол» примет дома мадридский «Реал». Обе встречи состоятся 3 октября.

Испания - Примера. 7-й тур
25 сентября 2021, суббота. 19:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Эн-Несири – 13'   2:0 Мир – 87'
Удаления: Дилейни – 65' / нет
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