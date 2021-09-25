Витория высказался о победе «Спартака» в матче с «Уфой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой». Матч, проходивший в Москве, закончился со счётом 2:0.

«Игра была сложной, играли с хорошей командой, которая пыталась всю игру усложнить нам жизнь. Мы старались, играли со всей возможной концентрацией. Смогли забить два гола в первом тайме, во втором тайме тоже было много голевых моментов, но я доволен, несмотря на это, удалось показать хорошую игру», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спаратк» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Уфа», набрав восемь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», а «Уфа» будет принимать «Урал».