Стукалов — о проблемах «Уфы» с автобусом: в футболе мелочей не бывает

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов признал, что инцидент с автобусом мог повлиять на его команду перед матчем 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). Москвичи не смогли вовремя предоставить автобус для гостей, поэтому в «Уфе» рассматривали возможность поездки на стадион на такси или метро. Но в итоге ситуация разрешилась благополучно, уфимцы приехали на «Открытие Арену» на автобусе.

«Ситуация с автобусом — не самое важное. Однако в футболе мелочей не бывает. К сожалению, из-за задержки нам пришлось более скомкано проводить разминку, подготовку к игре, но всё решается на поле.

Мы изменили схему, первый раз сыграли в четыре защитника. Не хотели закрываться, моментами правильно разыгрывали. Сегодня «Уфа» рисковала, беру на себя это поражение. Футболисты показывали стопроцентную отдачу. Не буду сравнивать Тедеско и Виторию, они разные специалисты с разным стилем.

На Агаларова ничего не влияет с точки зрения подготовки к матчам, он очень хочет и старается. Не скажу, что Гамид сегодня был незаметен, он навязывал борьбу. Против него играл один из лучших защитников РПЛ. Второй момент — это наша игра. Агаларов — игрок штрафной, если Понсе берёт мяч и может убежать, нафинтить, то у Гамида другие качества. Он зависим от доставок мяча в штрафную площадь.

Всегда определённое волнение у футболистов. Если берём момент с первым голом, тут полная заслуга Понсе. Ошибки бывают функциональные, например, кто-то не восстановился после матча в Махачкале, а бывает, что они связаны с психологией», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.