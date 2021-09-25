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Мохамед Салах забил 100-й гол за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге

Мохамед Салах забил 100-й гол за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился взятием ворот в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом», добравшись до отметки в 100 голов в чемпионате за красных, сообщает Sky Sports.

Гол Салаха в ворота «Брентфорда»:

Салах забил 100 голов в 151-м матче за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге. Египтянин побил рекорд Рождера Ханта, который забил столько же мячей за 152 матча в красной футболке в чемпионате Англии.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах провёл шесть матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» завершился со счётом 3:3. В составе хозяев отличились Пиннок, Янельт и Висса. За красных забили Жота, Салах и Джонс.

После шести туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. В седьмом туре красные примут дома «Манчестер Сити».

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