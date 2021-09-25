Бакаев: Хабиб говорил, что «Спартаку» не хватает лидера? Надеюсь, он появится

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал высказывание Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что красно-белым не хватает лидера
«Обращаю ли внимания на слова Хабиба? Я уже забыл, что там было. Говорит, что не хватает лидера? Не знаю, надеюсь, он появится. Может быть, и я, посмотрим», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. «Спартак» принимал «Уфу». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. Преимущество «Спартака» на 29-й минуте удвоил Квинси Промес, воспользовавшийся ошибкой гостей, потерявших мяч перед своей штрафной. «Уфа» так и не смогла сократить отставание в счёте.
«Спартак» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Уфа», набрав восемь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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