Мостовой: рано говорить, что у «Спартака» налаживается игра. С «Уфой» здорово не играли

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Уфа». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Конечно, рано говорить о том, что игра у «Спартака» налаживается. Хорошо, что сегодня победили, учитывая негативную обстановку вокруг и внутри клуба. Сегодня нужно смотреть не на игру, а на результат. Нельзя сказать, что сегодня «Спартак» играл здорово. Даже в некоторых прошлых играх команда выглядела лучше, но не могла забить. Надеюсь, что сегодня эта неудачная серия прервалась.

«Спартак» — одна из самых обсуждаемых команд. Приходя в неё, любой тренер знает, что не будет спокойно, если команда на 8 месте. Может, Руй Витория изначально этого не знал, но после двух-трёх туров понял это.

Перед «Наполи» есть опасения, «Спартак» уже проиграл первую игру. Итальянцы — фавориты, если они захотят, то победят. У них очень хорошее физическое состояние. Единственный шанс в том, что они могут кого-то поберечь и провести ротацию», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.