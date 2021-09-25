Червиченко: победа успокоит фанатов до матча с «Наполи». Там шансов у «Спартака» не будет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча закончилась со счётом 2:0.
«Начало у «Спартака» было более-менее: прессинговали, что-то пытались организовать. Но в конце было совсем заупокойно и скучно. Вряд ли сейчас «Спартак» выздоравливает, потому что забитые голы были после ошибок «Уфы» в обороне, но даже и не за все ошибки смогли наказать.
Эта победа сможет успокоить фанатов до матча с «Наполи», а потом, как в детской считалочке: «начинай сначала».
Перед матчем с «Наполи» не просто опасения, а там даже шансов не будет. Сегодня после семидесятой минуты «Спартак» подсел, а «Уфа» была, может быть, острее и интереснее.
Литвинов неплохо отыграл сегодня: жёсткий и неуступчивый. Если будут ему доверять, то, возможно, из него получится хороший игрок. Пока этот парень картины не портит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 25 сентября 2021
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:55
-
21:55
-
21:53
-
21:53
-
21:49
-
21:37
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:16