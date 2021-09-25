Червиченко: победа успокоит фанатов до матча с «Наполи». Там шансов у «Спартака» не будет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча закончилась со счётом 2:0.

«Начало у «Спартака» было более-менее: прессинговали, что-то пытались организовать. Но в конце было совсем заупокойно и скучно. Вряд ли сейчас «Спартак» выздоравливает, потому что забитые голы были после ошибок «Уфы» в обороне, но даже и не за все ошибки смогли наказать.

Эта победа сможет успокоить фанатов до матча с «Наполи», а потом, как в детской считалочке: «начинай сначала».

Перед матчем с «Наполи» не просто опасения, а там даже шансов не будет. Сегодня после семидесятой минуты «Спартак» подсел, а «Уфа» была, может быть, острее и интереснее.

Литвинов неплохо отыграл сегодня: жёсткий и неуступчивый. Если будут ему доверять, то, возможно, из него получится хороший игрок. Пока этот парень картины не портит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.