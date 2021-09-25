Иньяки Уильямс провёл 202-й матч подряд за «Атлетик» в Примере и повторил рекорд турнира

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч 7-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетик». В стартовом составе гостей вышел нападающий Иньяки Уильямс, для которого данный матч стал 202-м подряд в составе «Атлетика» в рамках Примеры, сообщает Opta.



Уильямс повторил рекорд Хуана Антонио Ларраньяги, который выступая за «Реал Сосьедад» провёл 202 матча в чемпионате подряд. Уильямс не пропустил ни одной игры своей команды с апреля 2016 года.



Матч «Валенсия» — «Атлетик» завершился со счётом 1:1. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры нападающий сыграл в семи матчах и забил два гола. Игрок является воспитанником «Атлетика».



После семи туров в Примере баски находятся на 7-м месте в турнирной таблице с 10 очками в активе. В восьмом туре «Атлетик» примет дома «Алавес». Встреча состоится 1 октября.