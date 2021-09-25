Газизов назвал зарплату Агаларова в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, сколько получает форвард Гамид Агаларов.
«Задержек по зарплатам не бывает у нас, они небольшие, есть около 300-400 тысяч рублей. Галицкий недавно сказал, что у него молодые игроки получают больше, чем лидеры «Уфы». У Агаларова — чуть больше 150 тысяч рублей. Готов ли я его продавать? Что мне сказать, я готов его продать? Это смешно. Я сказал, что идут разговоры по двум другим игрокам.
Мурзагулов говорил, что «Уфа» может подать в суд на Зарему Салихову? Вопросы к нему. Совет директоров у нас будет новый, Мурзагулов, наверное, туда вернётся. Я живу в Республике Башкортостан, Радий Хабиров там — первое действующее лицо, и я буду действовать так, как говорит он. Сильный спонсор? Мы ждём, Хабиров просил подождать. Будет ли больше денег, чем до ковида? Надеюсь на другое – лига двигается вперёд, сейчас есть возможность сделать большой скачок, в 4-5 раз. И клубы нашего уровня смогут отбивать 60-70 процентов доковидного бюджета, это большой прорыв – и это большая работа клубов. Футбол интересен ТВ, интернету, там масса всего – и у лиги есть предложения. И я за это очень рад», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 25 сентября 2021
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