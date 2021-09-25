Джикия рассказал, как относится к решению Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.

«Об отказе Дзюбы играть за сборную узнал в раздевалке. Видел расширенный список, а через пару часов вышла новость об Артёме. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Рад, что попал в расширенный список. Хочется профессионально сыграть со «Спартаком» эти две игры, а потом поехать в сборную, где тоже очень важные игры.



Гамид Агаларов – хороший нападающий, забил восемь мячей. Смотрел его нарезку перед игрой. Он огромный молодец, заслуженно попал в расширенный список. Желаю ему здоровья. Надеюсь, будет прогрессировать и прибавлять», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.