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Джикия рассказал, как относится к решению Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Джикия рассказал, как относится к решению Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.

«Об отказе Дзюбы играть за сборную узнал в раздевалке. Видел расширенный список, а через пару часов вышла новость об Артёме. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Рад, что попал в расширенный список. Хочется профессионально сыграть со «Спартаком» эти две игры, а потом поехать в сборную, где тоже очень важные игры.

Гамид Агаларов – хороший нападающий, забил восемь мячей. Смотрел его нарезку перед игрой. Он огромный молодец, заслуженно попал в расширенный список. Желаю ему здоровья. Надеюсь, будет прогрессировать и прибавлять», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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