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«Дженоа» совершил невероятный камбэк в матче с «Вероной» благодаря Кришито и Дестро

«Дженоа» совершил невероятный камбэк в матче с «Вероной» благодаря Кришито и Дестро
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В матче 6-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:3.

На 8-й минуте первый гол забил форвард «Вероны» Джованни Симеоне, ему ассистировал Марко Фараони. На 49-й минуте преимущество гостей увеличил Антонин Барак, который реализовал пенальти. Однако «Дженоа» смог перевернуть ход встречи. На 76-й минуте экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито отыграл один мяч, забив 11-метровый. Затем Маттиа Дестро сравнял счёт, голевую передачу отдал Николо Ровелла. Дестро вывел генуэзцев вперёд на 85-й минуте, откликнувшись на передачу Горана Пандева. Впрочем, на последних минутах «Верона» всё же сравняла счёт — отличился Никола Калинич.

«Верона» и «Дженоа», набрав по 5 очков, занимают 14-е и 15-е места в таблице Серии А.

Италия - Серия А. 6-й тур
25 сентября 2021, суббота. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
3 : 3
Верона
Верона
0:1 Симеоне – 8'   0:2 Барак – 49' (пен)   1:2 Кришито – 76' (пен)   2:2 Дестро – 80'   3:2 Дестро – 85'   3:3 Калинич – 90+1'
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