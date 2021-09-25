«Дженоа» совершил невероятный камбэк в матче с «Вероной» благодаря Кришито и Дестро

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:3.

На 8-й минуте первый гол забил форвард «Вероны» Джованни Симеоне, ему ассистировал Марко Фараони. На 49-й минуте преимущество гостей увеличил Антонин Барак, который реализовал пенальти. Однако «Дженоа» смог перевернуть ход встречи. На 76-й минуте экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито отыграл один мяч, забив 11-метровый. Затем Маттиа Дестро сравнял счёт, голевую передачу отдал Николо Ровелла. Дестро вывел генуэзцев вперёд на 85-й минуте, откликнувшись на передачу Горана Пандева. Впрочем, на последних минутах «Верона» всё же сравняла счёт — отличился Никола Калинич.

«Верона» и «Дженоа», набрав по 5 очков, занимают 14-е и 15-е места в таблице Серии А.