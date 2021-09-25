Мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла одноклубников из Дортмунда в Бундеслиге
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В Мёнхенгладбахе завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала «Боруссию» из Дортмунда. Матч, проходивший на стадионе «Боруссия-Парк», закончился победой хозяев 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 37-й минуте забил Денис Закария. И уже через три минуты гости остались в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Махмуд Дахуд.
Дортмундская «Боруссия» занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда набрала 12 очков, от лидирующей «Баварии» «Боруссия» отстаёт на четыре балла.
«Боруссия» Мёнхенгладбах набрала семь очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
В следующем туре «Боруссия» Д сыграет с «Аугсбургом», а «Боруссия» М — с «Вольфсбургом».
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