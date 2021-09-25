«ПСЖ» без Месси обыграл «Монпелье», одержав восьмую победу подряд в Лиге 1
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В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:0.
На 14-й минуте первый гол забил полузащитник парижан Идрисса Гейе, ему ассистировал вингер Анхель Ди Мария. Преимущество парижан увеличил хавбек Юлиан Дракслер, голевую передачу отдал форвард Неймар.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси из-за травмы не принимал участия в матче.
«ПСЖ» в восьми матчах набрал 24 очка, выиграв все встречи в нынешнем сезоне Лиги 1, и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший преследователь, «Марсель», набрал 14 очков в шести матчах. «Монпелье» (9) находится на 11-м месте в турнирной таблице.
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