Дубль Тиля помог «Фейеноорду» обыграть НЕК. У Гуса 11 голов в 13 матчах

Нидерландский хавбек московского «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды за «Фейеноорд», оформил дубль в матче 7-го тура Эредивизии с «НЕК Неймеген» (5:3).

Тиль забил два гола на 80-й и 89-й минутах, откликнувшись на передачи Оркуна Кёкчю и Брайана Линссена. До голов Гуса «Фейеноорд» проигрывал со счётом 2:3.

В прошлом матче Тиль также отметился дублем в игре 6-го тура Эредивизии с «Херенвеном» (3:1). На счету полузащитника уже 11 голов в 13 матчах за «Фейеноорд» с начала сезона. Отметим, что футболист вызывался Луи ван Галом на сентябрьский сбор Нидерландов на матчи отбора к ЧМ-2022. В матче с Черногорией (4:0) он появился на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями, а в игре с Турцией (6:1) он записал на свой счёт забитый мяч.



Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба.