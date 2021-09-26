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Дубль Тиля помог «Фейеноорду» обыграть НЕК. У Гуса 11 голов в 13 матчах

Дубль Тиля помог «Фейеноорду» обыграть НЕК. У Гуса 11 голов в 13 матчах
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Нидерландский хавбек московского «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды за «Фейеноорд», оформил дубль в матче 7-го тура Эредивизии с «НЕК Неймеген» (5:3).

Тиль забил два гола на 80-й и 89-й минутах, откликнувшись на передачи Оркуна Кёкчю и Брайана Линссена. До голов Гуса «Фейеноорд» проигрывал со счётом 2:3.

В прошлом матче Тиль также отметился дублем в игре 6-го тура Эредивизии с «Херенвеном» (3:1). На счету полузащитника уже 11 голов в 13 матчах за «Фейеноорд» с начала сезона. Отметим, что футболист вызывался Луи ван Галом на сентябрьский сбор Нидерландов на матчи отбора к ЧМ-2022. В матче с Черногорией (4:0) он появился на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями, а в игре с Турцией (6:1) он записал на свой счёт забитый мяч.

Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 7-й тур
25 сентября 2021, суббота. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Окончен
5 : 3
НЕК Неймеген
Неймеген
1:0 Кёкчю – 14' (пен)   2:0 Синистерра – 17'   2:1 Маттссон – 32'   2:2 Одентал – 44'   2:3 Вердонк – 74'   3:3 Тиль – 80'   4:3 Тиль – 89'   5:3 Дессерс – 90+2'
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