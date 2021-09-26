Промес праздновал с животом, фанат «Спартака» прослезился после победы. Лучшие фото матча

25 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал уверенную победу над «Уфой». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Руя Витории.
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поведение болельщиков.
«Я не опасаюсь, на всё воля всевышнего. Если заслужу – поеду в сборную, не заслужу – буду работать ещё больше. У меня ещё есть игры до этого, так что нужно себя проявить. Реакция трибун? Я бы на их месте так же себя вёл, сам болею за «Спартак». Я бы был недоволен результатами. За него отвечаем мы. Надо выигрывать, выправлять ситуацию, чтобы был позитив. А в нынешней ситуации виноваты только мы сами», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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