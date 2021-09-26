Индзаги: «Интер» заслуживал победу больше, чем «Аталанта»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 6-го тура Серии А с «Аталантой». Встреча закончилась со счётом 2:2. «Интер» открыл счёт, но затем пропустил дважды. В итоге миланцам пришлось спасать ничью.

«Безусловно, зрители получили удовольствие от такого матча. Но у нас остался неприятный привкус от такой ничьей. Мы считаем, что мы больше заслуживали победу, чем «Аталанта».

После незабитого пенальти мы немного развалились, но затем видели превосходный «Интер» в матче с очень сильным соперником.

Для тренера удовольствие видеть игроков, которые выходят со скамейки и делают разницу. Во втором тайме мы сыграли на очень хорошем уровне», — цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.