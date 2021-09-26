«Ну, такое решение». Вратарь «Крыльев Советов» высказался о пенальти в матче с «Зенитом»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился эмоциями от матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).



«Мне кажется, самое обидное поражение в чемпионате на данный момент. Команда билась. По самоотдаче ни к кому у тренерского штаба сегодня нет вопросов. Старались. Где-то везения, где-то мастерства не хватило. По поводу пенальти, мне кажется, что это суперспорное решение. Он даже не пошёл VAR смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну, такое… Не стопроцентное, мягко говоря, решение. А нам не хватило завершения в стадии атаки.



У «Зенита» было больше давления на ворота, больше ударов, подач. За счёт этого им удалось добиться положительного результата. Мы все пенальти всегда разбираем. До этого Сутормин бил в тот угол, куда я упал в матче с «Локомотивом». Остальные все — в противоположные. Не могу это разбирать. Если бы я отбил, а так не могу ничего сказать по этому поводу.

Мы каждый матч выходим, неважно с кем мы играем, играть на победу. Выходим играть в свой футбол. То есть не закрываться, не сидеть на своей половине, стараться комбинировать. Что мы и делали. А касательно того, что мы забили гол, то мы рассчитывали, что у нас будут быстрые атаки, где мы сможем реализовать свои моменты. Но, к сожалению, «Зенит» смог забить в конце первого и второго таймов», — приводит слова Ломаева пресс-служба самарцев.