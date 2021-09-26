Дестро забил «Вероне» на 85-й минуте в матче Серии А, держа бутылку с водой в левой руке

Вчера, в субботу, 25 сентября, в матче 6-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:3.
Примечательным в этой игре стал эпизод с забитым мячом 30-летнего итальянского форварда «Дженоа» Маттиа Дестро на 85-й минуте матча. Ему удалось поразить ворота соперников, держа в этот момент бутылку с водой в левой руке. Благодаря этому голу «Дженоа» вышел вперёд в счёте 3:2, однако в компенсированное время форвард «Вероны» Никола Калинич всё же восстановил паритет.
Публикация доступна в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.
В текущем сезоне на счету Дестро пять матчей за «Дженоа» во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре мяча.
«Верона» и «Дженоа», набрав по 5 очков, занимают 14-е и 15-е места в таблице Серии А.
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