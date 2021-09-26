Куртуа: у матча с «Вильярреалом» горьковатое послевкусие. Одно очко — это разочарование

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 7-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:0).



«У этой встречи горьковатое послевкусие. Мы всегда хотим побеждать в домашних матчах, и всякий раз, когда прямой конкурент проигрывает, мы стремимся набрать три очка. Одно очко — это разочарование. У нас было много опасных моментов, соперник тоже играл опасно, но в конце концов мы смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности, что очень важно. Нужно продолжать борьбу», — приводит слова Куртуа пресс-служба «Реала».



Несмотря на потерю очков, «Реал» упрочил лидерство в Примере. Мадридцы набрали 17 очков, они опережают «Атлетико» на три очка. «Вильярреал», набрав восемь очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

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