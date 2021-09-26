«Барселона» интересуется 17-летним полузащитником «Лас-Пальмаса»

Атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро может пойти на повышение в ближайшее трансферное окно. В услугах 17-летнего плеймейкера заинтересована каталонская «Барселона», информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, скауты сине-гранатовых просматривали Молейро в последних матчах «Лас-Пальмаса».
По итогам пяти туров в испанской Примере «Барселона» набрала девять очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Уже сегодня, 26 сентября, сине-гранатовые в рамках 7-го тура чемпионата примут дома «Леванте». Начало мачта – в 17:15 мск.
Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть отправлен в отставку. Главными кандидатурами в списке сменщиков Кумана являются Хави, который работает с «Аль-Саддом», и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.
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