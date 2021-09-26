Эмери: «Вильярреал» обезвредил «Реал» и чувствовал себя комфортно

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 7-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:0).



«Нужно доработать некоторые моменты, чтобы добиваться побед. В этот раз мы обезвредили «Реал» и чувствовали себя комфортно. В опасных моментах нам не хватало удачи. Я верю, что дальше нас ждут победы. Я доволен игрой команды», — приводит слова Эмери Mundo Deportivo.



Несмотря на потерю очков, «Реал» упрочил лидерство в Примере. Мадридцы набрали 17 очков, они опережают «Атлетико» на три очка. «Вильярреал», набрав восемь очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.



В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Вильярреал» будет принимать «Бетис». Перед этим команды проведут очередные матчи в Лиге чемпионов.