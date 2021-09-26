Месси арендует дом в Париже менее чем за € 20 тыс. в месяц

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси определился с местом жительства в Париже, куда переехал минувшим летом. На данный момент семья футболиста живёт в элитном отеле, но уже совсем скоро Месси арендует дом в одном из престижных районов города. Арендная плата не превысит € 20 тыс. в месяц, информирует RMC Sport.

Новый дом Месси будет двухэтажным, общая площадь – 300 кв. м. Внутри особняка расположатся четыре спальни, а снаружи будет небольшой сад. Примечательно, что соседями Лионеля станут его партнёры по «ПСЖ» и сборной Аргентины – Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Напомним, изначально семья Месси присматривалась к дому в Нёйи-сюр-Сен. Это здание находится в коммуне, примыкающей к окраине Парижа и расположенной около Булонского леса. Однако владелец дома, узнав о звёздном статусе потенциального клиента, существенно завысил арендную плату, тем самым отпугнув Месси. Далее семья футболиста рассматривала вариант переезда в замок, стоимость которого оценивается в € 48 млн.