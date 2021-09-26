«Ростов» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Ростов» — «Ахмат». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

«Ростов» в 8 матчах набрал 6 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (9) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.