«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон».
Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Ему будут помогать ассистенты Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный арбитр – Саймон Хупер.
«Саутгемптон» набрал четыре очка за пять туров и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (3) – на 16-й строчке в таблице АПЛ. Лидером соревнования является «Ливерпуль», в активе которого 14 очков.
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