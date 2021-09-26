Артета: Венгер заложил основы для будущего успеха «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о наследии бывшего наставника лондонской команды Арсена Венгера.
«Думаю, Венгер заложил основы для будущего успеха «Арсенала». Успех возможен благодаря таким людям, как Арсен, и тому, что он сделал для клуба. Многие вещи, заложенные им, по-прежнему живут в клубе. Самое важное в наследии Венгера — это то, как он смог обучить игроков, передать им свои ценности и привить уважение к истории «Арсенала». Он был невероятно хорош в том, что касается побуждения людей к действию, к вере в собственный успех. Он сделал это великолепно», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» стали трёхкратными чемпионами Англии и семикратными обладателями Кубка Англии.
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