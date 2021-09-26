Стали известны подробности смерти Сергея Герасимца

Появилась информация об обстоятельствах смерти бывшего футболиста «Зенита» Сергея Герасимца, сообщает телеграм-канал «Газета с того света».

Накануне, 25 сентября, команда «Ядро», главным тренером которой являлся Герасимец, стала чемпионом первенства МРО «Северо-Запад». Подопечные Герасимца обыграли клуб «Алмаз Антей» со счётом 2:1, а сам специалист был удалён. Чемпионский титул даёт клубу право пройти регистрацию для получения профессионального статуса.

Татьяна, супруга Сергея Герасимца, сообщила, что после матча муж вернулся домой счастливый. Они разговаривали, смеялись, а затем специалист упал. Напомним, Герасимцу было 55 лет.

Герасимец выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», минское «Динамо», «Балтика», «Зенит», «Каунас» и другие. Играл за сборную Беларуси с 1992 по 1999 год. В 2002 году Герасимец объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже Герасимец тренировал «Томь», «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и другие команды.