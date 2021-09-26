Стали известны подробности смерти Сергея Герасимца

Появилась информация об обстоятельствах смерти бывшего футболиста «Зенита» Сергея Герасимца, сообщает телеграм-канал «Газета с того света».
Накануне, 25 сентября, команда «Ядро», главным тренером которой являлся Герасимец, стала чемпионом первенства МРО «Северо-Запад». Подопечные Герасимца обыграли клуб «Алмаз Антей» со счётом 2:1, а сам специалист был удалён. Чемпионский титул даёт клубу право пройти регистрацию для получения профессионального статуса.
Татьяна, супруга Сергея Герасимца, сообщила, что после матча муж вернулся домой счастливый. Они разговаривали, смеялись, а затем специалист упал. Напомним, Герасимцу было 55 лет.
Герасимец выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», минское «Динамо», «Балтика», «Зенит», «Каунас» и другие. Играл за сборную Беларуси с 1992 по 1999 год. В 2002 году Герасимец объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже Герасимец тренировал «Томь», «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и другие команды.
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