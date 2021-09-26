Вернблум: я мог проигрывать топ-клубам в АПЛ или делать это с ЦСКА в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум объяснил, почему однажды выбрал переход в московский ЦСКА, а не вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

«Передо мной встал выбор, и я думал: «Хорошо, что я за игрок, сколько мне лет, где я нахожусь и кем я смогу стать?» Я мог бы поехать в АПЛ и играть там, но речь шла о команде со дна турнирной таблицы, в которой я постоянно проигрывал бы и рисковал вылететь из элитного дивизиона. Я бы мог сыграть с топ-клубами, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», но проигрывал бы им. С другой стороны, я мог поехать в Россию в надежде сыграть в Лиге чемпионов и проигрывать этим командам там.

Выбор для меня был довольно простым, мне показалось это правильным. В ЦСКА я всегда имел статус и мне было легче, добывая победы в составе своей команды, нежели постоянно проигрывая», — приводит слова Вернблума Fotbollskanalen.

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С армейцами швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны. В ходе своей карьеры 35-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».