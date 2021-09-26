Ермакович будет руководить «Краснодаром» в матче с «Сочи»

Александр Ермакович будет исполнять обязанности главного тренера «Краснодара» в игре с «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщили в клубе.



Напомним, ранее главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на три матча (один — условно) Российской Премьер-Лиги за нецензурные выражения в отношении «официальных лиц» в матче 8-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0). Таким образом, специалист не сможет руководить командой в матчах с «Сочи» и ЦСКА.



Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Сочи» состоится сегодня, 26 сентября, в Краснодаре. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Сочи». Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 2 октября.

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