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Клопп: Салах — исключительный игрок. Он может быстрее всех забить 150 голов за «Ливерпуль»

Клопп: Салах — исключительный игрок. Он может быстрее всех забить 150 голов за «Ливерпуль»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:3) отметил игру нападающего Мохамеда Салаха. Напомним, египтянин в этой встрече забил 100-й гол за «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

«Салах — исключительный футболист. Думаю, пару недель назад он забил 100-й гол в АПЛ, а теперь 100-й за «Ливерпуль». Мы уже подарили ему футболку с цифрой 100 на спине. Возможно, скоро придётся подарить ему ещё одну.

Мы все знаем о его исключительности. В будущем, вспоминая о былом «Ливерпуле», люди точно будут говорить о Салахе, потому что он невероятен. Я знаю Мо и думаю, что после матча он сидел в раздевалке и размышлял о двух упущенных возможностях забить гол. Вероятно, он быстрее всех достигнет отметки в 150 голов за «Ливерпуль». Это, без сомнения, выдающееся достижение», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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