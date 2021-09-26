«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Сампдорией»

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Ювентус» — «Сампдория». Встреча 6-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.
Стартовый состав «Ювентуса»: Перин, де Лигт, Куадрадо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Бентанкур, Бернардески, Кьеза, Мората, Дибала.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Джованни Айрольди. Ему будут помогать ассистенты Родольфо Ди Вуоло и Микеле Ломбарди. Резервный арбитр – Джакомо Камплоне.
«Ювентус» в пяти турах набрал 5 очков и занимает сенсационно низкое 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (5) – на 13-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Милан», в активе которого 16 очков. На втором месте располагается «Наполи» (15). Замыкает тройку лидеров «Интер» (14).
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