«Динамо» — «Рубин»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Рубина» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо»: Лещук, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Варела, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Грулёв.



Запасные: Будачёв, Плиев, Паршивлюк, Н'Жье, Игбун, Евгеньев, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.



«Рубин»: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.



Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Бакаев, Мусаев, Суриков, Онугха.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

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