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Самир Насри объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет

Самир Насри объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет
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Бывший полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 34 лет, информирует RMC Sport.

Согласно сведениям источника, Насри решил повесить бутсы на гвоздь в том числе из-за несправедливой допинговой дисквалификации на полтора года, которая изменила его отношение к футболу.

Последним клубом Насри стал бельгийский «Андерлехт», куда игрок перешёл летом 2019 года. Ранее французский хавбек выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм Юнайтед». В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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