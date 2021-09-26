«Он мне не пасует». Мбаппе недоволен действиями Неймара

Отношения нападающих «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Неймара резко ухудшились с приходом в команду Лионеля Месси, информирует RMC Sport.

Согласно сведениям источника, Мбаппе остался недоволен действиями Неймара в матче 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (2:0). Французский форвард был заменён на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на бразильского партнёра по линии нападения.

«А мне он не пасует», — сказал Мбаппе после того, как Неймар отдал голевую передачу на Юлиана Дракслера.

Напомним, летом 2022 года у Мбаппе истечёт контракт с «ПСЖ». Ожидается, что нападающий не станет продлевать соглашение и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. Но в Англии утверждают, что у мадридцев будет серьёзный конкурент. «Манчестер Сити» готов подписать игрока любой ценой.