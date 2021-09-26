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Дибала может пропустить матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Челси»

Дибала может пропустить матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Челси»
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Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может не сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», сообщает Football Italia.

Напомним, Дибала получил повреждение в матче итальянской Серии А с «Сампдорией». На 10-й минуте встречи аргентинский футболист открыл счёт, после чего почувствовал боль в ноге и начал хромать. Вскоре Дибала был заменён и покинул поле в слезах. У игрока была выявлена мышечная травма. По информации источника, пока неизвестно, сможет ли Дибала принять участие в матче еврокубка с «Челси».

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Челси» состоится 29 сентября в Турине (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответный матч пройдёт 23 ноября в Лондоне (Англия).

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