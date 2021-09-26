Жиру: решение покинуть «Челси» было очевидным для меня

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал об уходе из лондонского «Челси».
«Мне нравилась английская Премьер-лига, но в какой-то момент пришлось принять это решение. Я сказал Тухелю, что последние три месяца были слишком трудными для меня. Решение покинуть «Челси» было очевидным. Я двигался вперёд, сохраняя в памяти все моменты, пережитые в этом клубе. Некоторые были прекрасными, другие — хуже, но выиграли три важных трофея вместе», — приводит слова Жиру Football Italia со ссылкой на Telefoot.
Напомним, Жиру перешёл в «Милан» из «Челси» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний французский футболист принял участие в 3 матчах чемпионата Италии и забил 2 гола. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной нападающий — чемпион мира (2018).
- 26 сентября 2021
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