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«Динамо» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Динамо» — «Рубин»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Фомина

«Динамо» — «Рубин»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Фомина
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Сегодня, 26 сентября, московское «Динамо» встречается с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — «Рубин» Казань.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, который вывел свою команду вперёд. Москвичи провели атаку правым флангом, Варела забежал и навесил в штрафную — Фомин сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

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