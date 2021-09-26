«Динамо» — «Рубин»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Фомина

Сегодня, 26 сентября, московское «Динамо» встречается с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — «Рубин» Казань.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, который вывел свою команду вперёд. Москвичи провели атаку правым флангом, Варела забежал и навесил в штрафную — Фомин сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).