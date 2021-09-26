Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Удинезе»

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Удинезе» — «Фиорентина». Встреча 6-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине. Начало встречи — в 16:00 мск.

Стартовый состав «Фиорентины»: Дронговский, Бираги, Одриосола, Куарта, Миленкович, Бонавентура, Торрейра, Дункан, Кальехон, Влахович, Сапонара.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнёт матч на скамейке запасных.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Марко Гуида. Ему будут помогать ассистенты Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный арбитр – Марко Ди Белло.

Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.