Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Удинезе»

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Удинезе» — «Фиорентина». Встреча 6-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине. Начало встречи — в 16:00 мск.
Стартовый состав «Фиорентины»: Дронговский, Бираги, Одриосола, Куарта, Миленкович, Бонавентура, Торрейра, Дункан, Кальехон, Влахович, Сапонара.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнёт матч на скамейке запасных.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Марко Гуида. Ему будут помогать ассистенты Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный арбитр – Марко Ди Белло.
Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
- 26 сентября 2021
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