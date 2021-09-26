«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы:

«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто, Редмонд, Уорд-Праус, Ромеу, Эльюнусси, Армстронг, Адамс.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Килман, Коуди, Сес, Марсал, Моутинью, Дендонкер, Семеду, Каштелу, Хван, Хименес.

Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Ему будут помогать ассистенты Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный арбитр – Саймон Хупер.



«Саутгемптон» набрал четыре очка за пять туров и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (3) – на 16-й строчке в таблице АПЛ. Лидером соревнования является «Ливерпуль», в активе которого 14 очков.