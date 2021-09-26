Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в домашнем матче Серии А

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в домашнем матче Серии А
Комментарии

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. На 43-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Через минуту защитник «Сампдории» Майя Йосида сократил отставание гостей в счёте. На 57-й минуте полузащитник Мануэль Локателли забил третий гол туринской команды. Итоговый счёт встречи установил хавбек «Сампдории» Антонио Кандрева, забивший гол на 83-й минуте.

«Ювентус» набрал 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (5) — на 14-м месте.

Италия - Серия А. 6-й тур
26 сентября 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 2
Сампдория
Генуя
1:0 Дибала – 10'   2:0 Бонуччи – 43' (пен)   2:1 Йосида – 44'   3:1 Локателли – 57'   3:2 Кандрева – 83'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021