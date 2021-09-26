«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в домашнем матче Серии А
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В матче 6-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. На 43-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Через минуту защитник «Сампдории» Майя Йосида сократил отставание гостей в счёте. На 57-й минуте полузащитник Мануэль Локателли забил третий гол туринской команды. Итоговый счёт встречи установил хавбек «Сампдории» Антонио Кандрева, забивший гол на 83-й минуте.
«Ювентус» набрал 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (5) — на 14-м месте.
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