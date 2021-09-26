«Динамо» обыграло «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ

Сегодня, 26 сентября, московское «Динамо» встретилось с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Москвичи провели атаку правым флангом, Варела забежал и навесил в штрафную — Фомин сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота.

На 59-й минуте Вячеслав Грулёв удвоил преимущество «Динамо». Шиманьски с углового навесил во вратарскую, Грулёв высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот. В концовке матча «Рубин» всё-таки сумел отправить мяч в сетку ворот соперника, но арбитр не засчитал этот гол после консультации с VAR. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Динамо».

«Динамо» в 9 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (14) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23).