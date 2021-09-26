Ватцке: ещё не решено, уйдёт ли Холанд из дортмундской «Боруссии» летом

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что будущее нападающего Эрлинга Холанда в немецком клубе ещё не решено.



«Ещё не решено, уйдёт ли Холанд летом или нет. Посмотрим по ситуации. Я слышал, как кто-то сказал: «Они должны продать Холанда, чтобы улучшить своё финансовое положение». Это всё чушь. Решение о трансфере какого-либо игрока в нашем клубе принимает руководство», — приводит слова Ватцке Sport1.de.



Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В услугах Холанда заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» и «ПСЖ». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.

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