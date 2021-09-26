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Дибала и Мората не помогут «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Дибала и Мората не помогут «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов с «Челси»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающие Пауло Дибала и Альваро Мората не помогут команде в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» и игре Серии А с «Торино». Оба футболиста получили повреждения во время встречи чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:2).

«Дибала и Мората определённо не сыграют в матчах с «Челси» и «Торино». Это точно. Остаётся только надеяться, что они смогут вернуться на поле после перерыва на матчи сборных. Это часть футбола, мы должны двигаться дальше», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Челси» состоится 29 сентября в Турине (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответный матч пройдёт 23 ноября в Лондоне (Англия). Встреча «Ювентуса» с «Торино» состоится 2 октября.

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