Кокорин получит возможность проявить себя в «Фиорентине». В клубе рассчитывают на него

Российский нападающий Александр Кокорин всё ещё имеет возможность закрепиться в «Фиорентине». Тренерский штаб «фиалок» рассчитывает на него, информирует Fiorentina News.
Согласно сведениям источника, главный тренер команды Винченцо Итальяно является приверженцем активной ротации состава. Наставник «Фиорентины» готов доверять место в составе и Кокорину.
Россиянин будет получать шансы проявить себя на поле до января 2022 года, после чего Итальяно вместе с руководством «фиалок» примет решение по поводу будущего Александра.
Отмечается, что многие игроки «Фиорентины» прибавили под руководством нового главного тренера – этого в клубе ждут и от Кокорина.
Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
- 26 сентября 2021
-
16:57
-
16:44
-
16:38
-
16:37
-
16:34
-
16:25
-
16:25
-
16:19
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:08
-
14:53
-
14:42
-
14:38
-
14:26
-
14:23
-
14:15
-
14:09
-
13:40
-
13:30
-
13:19
-
13:08
-
13:08
-
13:00
-
12:53