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Кокорин получит возможность проявить себя в «Фиорентине». В клубе рассчитывают на него

Кокорин получит возможность проявить себя в «Фиорентине». В клубе рассчитывают на него
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Российский нападающий Александр Кокорин всё ещё имеет возможность закрепиться в «Фиорентине». Тренерский штаб «фиалок» рассчитывает на него, информирует Fiorentina News.

Согласно сведениям источника, главный тренер команды Винченцо Итальяно является приверженцем активной ротации состава. Наставник «Фиорентины» готов доверять место в составе и Кокорину.

Россиянин будет получать шансы проявить себя на поле до января 2022 года, после чего Итальяно вместе с руководством «фиалок» примет решение по поводу будущего Александра.

Отмечается, что многие игроки «Фиорентины» прибавили под руководством нового главного тренера – этого в клубе ждут и от Кокорина.

Напомним, контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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