Веретенников: не думаю, что у «Рубина» спад. Не всегда получается задуманное

Тренер «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал игру команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2).



«Не думаю, что у команды спад. Да, победы и поражения чередуются, но такое бывает. Не всегда получается задуманное: отсюда такой результат.



Не соглашусь, что «Динамо» было свежее: в концовке матча мы владели большим преимуществом. Не думаю, что кубковая игра как-то помешала «Динамо»: у москвичей была большая ротация, некоторые футболисты вовсе не принимали участие в матче. Перед игрой у «Рубина» не было никакого преимущества», — передаёт слова Веретенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» в 9 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (14) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23).

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