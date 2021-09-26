Лунёв: когда вариант с «Байером» только появился, это было на уровне фантастики

Голкипер леверкузенского «Байера» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о заключении контракта с немецким клубом.



«Когда вариант с «Байером» только появился, это было на уровне фантастики. Были и другие такие варианты из области фантастики. Я не сильно верил, но как только мы вышли на видеозвонок — всё, вопросов уже не было. Оставались только нюансы. Но договориться по ним тоже было не так-то просто.



Непростое решение, но жена меня тогда подбодрила: «Слушай, ты хотел, у тебя была мечта. Сейчас о чём ты думаешь? Нам комфортно там, где ты». После этого груз сомнений ушёл. В принципе, благодаря этому разговору я принял окончательное решение», — сказал Лунёв в интервью пресс-службе сборной России.



Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. 9 июля текущего года Лунёв заключил контракт с «Байером».