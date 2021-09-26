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Веретенников: вопрос об отсутствии мотивации у Хвичи Кварацхелии не стоит

Веретенников: вопрос об отсутствии мотивации у Хвичи Кварацхелии не стоит
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Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Веретенников высказался по поводу отдельных игроков казанской команды после поражения в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Деспотович продолжает набирать оптимальные кондиции после травмы. Сейчас ему сложновато».

Вопрос об отсутствии мотивации у Хвичи не стоит. Кварацхелия мотивирован, но, наверное, у него похожий период с Деспотовичем: была травма, долгое восстановление, а сейчас снова набор формы. Хвича не набрал стопроцентные кондиции — это и не даёт показать ту яркую игру, которую он способен показывать».

Отдельной задачи по Денису Макарову не было. Готовились к тому, что у них верхняя тройка-четвёрка активно играет. Примерно представляли, как они играют. Отдельного задания по Денису никто не давал», — передаёт слова Веретенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 26 сентября, московское «Динамо» встретилось с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

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