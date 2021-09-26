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Варела – о победе «Динамо» в матче с «Рубином»: мы обыграли прямого конкурента

Варела – о победе «Динамо» в матче с «Рубином»: мы обыграли прямого конкурента
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Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела прокомментировал победу московской команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).

«Я считаю, что сегодня мы провели отличный матч с точки зрения обороны и атаки. Это позволило нам обыграть нашего прямого конкурента.

После второго гола мы немного успокоились и, возможно, расслабились. Но в то же время мы взяли себя в руки и довели дело до победы», — приводит слова Варелы «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 сентября, московское «Динамо» встретилось с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

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