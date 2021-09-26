Шварц: Лещук доказал свою состоятельность и профессиональную компетенцию

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отметил целостность команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).

«Очень сложно сравнивать сегодняшнюю победу с теми, которые были добыты ранее. Здесь стоит отмечать тех соперников, которые против нас играют. Но на протяжении сегодняшних 75 минут мы очень грамотно и качественно атаковали, создавали моменты. Мне очень понравилось то качество, который показал каждый игрок на поле. Команда была единым целым.



Что касается игры Лещука, для нас очень важно, чтобы на каждой позиции была здоровая конкуренция. Конечно, Игорь как сегодня, так и в предыдущих играх доказал свою состоятельность и профессиональную компетенцию. В то же время мы ждём, когда полностью восстановится Шунин. Мы не выделяем кого-то из вратарей — они оба важны для нас.



Я не могу сравнивать матч с «Нижним» и «Рубином» — это две совершенно разные встречи. Даже если мы берём, например, второй тайм, то мы играли первым номером. После отбора, когда мы убегали в контратаки, могли забить третий гол. К сожалению, нам не удалось. Сегодня нам противостояла очень крепкая команда — это нельзя списывать со счетов. На этой недели мы провели три встречи, так что, считаю, в целом всё в порядке», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.