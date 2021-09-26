Фергюсон сравнил Роналду с Цезарем за дубль в первой игре после возращения клуб

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон сравнил Криштиану Роналду с Цезарем после дубля португальца в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Игра стала дебютной для Роналду после возвращения в стан «красных дьяволов».



«Фантастика. Это походило на то, как Цезарь вошёл в Рим после победы — пришёл, увидел, победил. Это было невероятно», — цитирует Фергюсона официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португальский нападающий сыграл в трёх матчах и отметился тремя голами.



Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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